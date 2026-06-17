Назван фрукт, который особенно полезен для здоровья мозга Диетолог Мун: недозрелые бананы защищают нейроны и улучшают память

Слегка недозрелые бананы особенно полезны для когнитивных функций мозга, рассказали американские диетологи Лаура М. Али и Мэгги Мун в разговоре с Parade. В них содержится много пребиотиков, которые способствуют снижению уровня свободных радикалов, уменьшению воспаления и улучшению работы нейронов.

Помимо этого, бананы — ценный источник клетчатки, витамина C и антиоксидантов. В их составе также содержатся каротиноиды, придающие фрукту желтый цвет и предотвращающие окислительные процессы в мозге. Особое значение имеет высокое содержание витамина B6, который необходим для синтеза нейромедиаторов, влияющих на настроение, память и когнитивные функции. Кроме того, бананы богаты фолиевой кислотой и витамином B12, которые полезны для здоровья мозга.

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