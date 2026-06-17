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17 июня 2026 в 11:17

Назван фрукт, который особенно полезен для здоровья мозга

Диетолог Мун: недозрелые бананы защищают нейроны и улучшают память

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Слегка недозрелые бананы особенно полезны для когнитивных функций мозга, рассказали американские диетологи Лаура М. Али и Мэгги Мун в разговоре с Parade. В них содержится много пребиотиков, которые способствуют снижению уровня свободных радикалов, уменьшению воспаления и улучшению работы нейронов.

Помимо этого, бананы — ценный источник клетчатки, витамина C и антиоксидантов. В их составе также содержатся каротиноиды, придающие фрукту желтый цвет и предотвращающие окислительные процессы в мозге. Особое значение имеет высокое содержание витамина B6, который необходим для синтеза нейромедиаторов, влияющих на настроение, память и когнитивные функции. Кроме того, бананы богаты фолиевой кислотой и витамином B12, которые полезны для здоровья мозга.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что огурцы помогают сохранить молодость тканей. Она подчеркнула, что влага из этих овощей делает пластичными клеточные мембраны.

До этого врач-диетолог Александра Ноев сообщила, что в альтернативном молоке может быть большое содержание вредных добавок. По ее словам, оно также может обладать более высокой калорийностью.

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