Стало известно о связи подозреваемого в теракте в Берлине с ИГ

Стало известно о связи подозреваемого в теракте в Берлине с ИГ Zeit: два двоюродных брата подозреваемого в теракте в Берлине связаны с ИГ

Двое двоюродных братьев Абдула Баллута, подозреваемого в теракте в Берлине, состояли в филиале «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Документы, по информации издания, были переданы Федеральной разведывательной службе Германии.

Сам Баллут после задержания в Ливане в 2025 году подозревался в террористической деятельности и поддерживал контакты с предполагаемыми представителями этой организации через мессенджер, пишут в источнике. Кроме того, следствие установило, что мать двоюродных братьев состоит в браке с Омаром Бакри Фустуком, которого считают одной из известных фигур международного движения джихадистов.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт сообщил: вечером 25 июля в берлинском парке Тиргартен автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего один человек погиб, еще 29 получили травмы. Он уточнил, что среди пострадавших есть люди, находящиеся в критическом состоянии.

Позже выяснилось, что более 30 человек пострадали в результате теракта в центре Берлина 25 июля. Градоначальник озвучил уточненные данные о жертвах и раненых в ходе специальной пресс-конференции. Нападение в центре города уже официально признано властями атакой радикальных исламистов.