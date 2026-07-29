В Чили ввели санитарную тревогу из-за роста смертности от хантавируса

Власти Чили впервые объявили санитарно-эпидемиологическую тревогу на всей территории страны из-за роста летальности хантавируса, сообщило Министерство здравоохранения республики. Режим санитарной тревоги распространяется на регионы от Атакамы до Магальянеса и будет действовать до 31 июля 2027 года.

По данным ведомства, с начала текущего года и до прошлой недели в стране зарегистрировали 46 случаев заражения хантавирусом. Из них 18 закончились летальным исходом.

Для сравнения, за весь 2025 год в стране выявили 44 случая заражения. Тогда от последствий инфекции умерли восемь человек.

Заместитель министра здравоохранения Чили Алехандра Писарро заявила, что ведомство постоянно следит за ситуацией. По ее словам, в этом году показатель летальности вырос, поэтому власти приняли решение объявить санитарную тревогу.

Ранее педиатр Нисо Одинаева предупредила, что хантавирус, передающийся через частицы пыли с экскрементами грызунов, на ранних стадиях маскируется под обычную простуду. Однако инфекция стремительно прогрессирует, вызывая поражение легких с дыхательной недостаточностью и нарушение работы почек.