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01 августа 2026 в 19:10

Суд в Чили признал незаконным лишение гражданства ребенка россиян

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Апелляционный суд Вальпараисо удовлетворил жалобу россиян, чьему ребенку было аннулировано чилийское гражданство, передает РБК. Национальная миграционная служба классифицировала мальчика как «ребенка иностранцев, находящихся в стране транзитом».

Апелляционная инстанция указала, что ключевым нарушением со стороны миграционной службы стало отсутствие предварительного уведомления родителей о планируемых изменениях — из‑за этого они не смогли своевременно представить свои доводы. Суд отметил, что квалификация ситуации как «транзита» не может основываться только на формальном миграционном статусе родителей: важно также учитывать их фактическое намерение обосноваться в Чили.

Ранее миграционная служба Чили приняла решение начать процесс отзыва гражданства у россиян, родившихся на территории страны. Это касалось так называемого родильного туризма, которым называют въезд иностранок по временным визам для рождения ребенка и получения им американского паспорта.

Вместе с этим борьбу с родильным туризмом начала иммиграционная и таможенная служба США. Президент Дональд Трамп в начале апреля назвал практику предоставления гражданства всем, кто родился на территории страны, ошибочной.

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