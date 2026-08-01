Суд в Чили признал незаконным лишение гражданства ребенка россиян

Апелляционный суд Вальпараисо удовлетворил жалобу россиян, чьему ребенку было аннулировано чилийское гражданство, передает РБК. Национальная миграционная служба классифицировала мальчика как «ребенка иностранцев, находящихся в стране транзитом».

Апелляционная инстанция указала, что ключевым нарушением со стороны миграционной службы стало отсутствие предварительного уведомления родителей о планируемых изменениях — из‑за этого они не смогли своевременно представить свои доводы. Суд отметил, что квалификация ситуации как «транзита» не может основываться только на формальном миграционном статусе родителей: важно также учитывать их фактическое намерение обосноваться в Чили.

Ранее миграционная служба Чили приняла решение начать процесс отзыва гражданства у россиян, родившихся на территории страны. Это касалось так называемого родильного туризма, которым называют въезд иностранок по временным визам для рождения ребенка и получения им американского паспорта.

Вместе с этим борьбу с родильным туризмом начала иммиграционная и таможенная служба США. Президент Дональд Трамп в начале апреля назвал практику предоставления гражданства всем, кто родился на территории страны, ошибочной.