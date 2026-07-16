Чили начала войну с «родильным туризмом» Миграционная служба Чили начала отзывать гражданство у россиян по праву рождения

Миграционная служба Чили приняла решение начать процесс отзыва гражданства у россиян, родившихся на территории страны, сообщает Telegram-канал Baza. Речь идет о так называемом родильном туризме.

Многие семьи приезжают в Чили как туристы с целью рождения детей, которые автоматически получают гражданство латиноамериканской страны, и уезжают. В настоящее время рассматривается 24 дела, связанных с россиянами, но общее число случаев отзыва гражданства достигает 62.

Основной причиной стало большое количество агентств, которые предлагали услуги по сопровождению беременных иностранок. Они помогали оформить необходимые документы на новорожденных. Теперь, когда у детей аннулируют паспорта, их родители также теряют возможность легализоваться в Чили.

Ранее стало известно, что власти Черногории рассматривают возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Решение связано с планами страны вступить в Евросоюз в 2028 году.

До этого в Ассоциации туроператоров России указали, что Кипр возобновит прием заявлений на визы через центры BLS International в России с 6 июля. Заявления можно будет подавать в посольстве в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.