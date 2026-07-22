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22 июля 2026 в 11:13

Известная итальянская актриса и ее дочь могут стать гражданками России

Актриса Орнелла Мути с дочерью собираются получить российское гражданство

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Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, рассказала, что они с матерью намерены получить российское гражданство. По ее словам, которые приводит РИА Новости, у них есть русские корни, и они хотят чувствовать себя по-настоящему дома.

Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома <…> У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей, — сказала певица.

Ривелли отметила, что они с матерью не сталкивались с критикой из-за поездок в Россию и планов получить российские паспорта. Она добавила, что многие итальянцы любят страну и помнят, что даже в трудные времена россияне оказывали им поддержку.

Ранее гражданство РФ получил бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк, известный разработкой моделей BMW X5 и X6. Специалист также известен своим сотрудничеством с Kia, Citroen и Great Wall.

До этого о намерении получить российское гражданство заявил американский журналист Кристофер Хелали. По его словам, он уже направил соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

Шоу-бизнес
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Россия
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