Известная итальянская актриса и ее дочь могут стать гражданками России Актриса Орнелла Мути с дочерью собираются получить российское гражданство

Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, рассказала, что они с матерью намерены получить российское гражданство. По ее словам, которые приводит РИА Новости, у них есть русские корни, и они хотят чувствовать себя по-настоящему дома.

Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома <…> У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей, — сказала певица.

Ривелли отметила, что они с матерью не сталкивались с критикой из-за поездок в Россию и планов получить российские паспорта. Она добавила, что многие итальянцы любят страну и помнят, что даже в трудные времена россияне оказывали им поддержку.

Ранее гражданство РФ получил бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк, известный разработкой моделей BMW X5 и X6. Специалист также известен своим сотрудничеством с Kia, Citroen и Great Wall.

До этого о намерении получить российское гражданство заявил американский журналист Кристофер Хелали. По его словам, он уже направил соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.