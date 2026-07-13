Гражданство России получил бельгийский автодизайнер Пьер Леклерк, известный разработкой моделей BMW X5 и X6, говорится в указе президента Владимира Путина. Специалист также известен своим сотрудничеством с KIA, Citroen и Great Wall.

Указ президента российской федерации о приеме в гражданство российской федерации в соответствии с пунктом «а» статьи 89 конституции российской федерации. Постановляю принять в гражданство российской федерации следующих лиц: <..> Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 г. в Бельгии, — сказано в документе.

Ранее американский журналист Кристофер Хелали заявил, что намерен получить российское гражданство. Он сообщил, что уже направил соответствующее письмо президенту России.

Кроме того, руководитель общественной организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева заявила, что десятки тысяч жителей региона стремятся получить российский паспорт. Она отметила, что в организацию ежедневно поступает большое количество обращений с вопросами о порядке получения гражданства от людей разных возрастов.