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25 июля 2026 в 05:51

«Показать любовь»: французский историк объяснил, зачем ему паспорт РФ

Историк Малиновски гражданством России решил показать свою любовь к стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски подал заявление на российское гражданство в 2022 году. В интервью РИА Новости он рассказал, что это был символический жест поддержки страны в сложный период.

Когда весь мир стал разрывать связи с Россией, когда никто больше не хотел иметь с ней ничего общего, я решил показать свою любовь к ней и подал заявление на российское гражданство, — указал он.

Это был не прагматичный шаг, а выражение солидарности. Он подчеркнул, что именно в трудное время захотел стать гражданином России.

Как отметил историк, президент Владимир Путин рассмотрел его просьбу оперативно. Гражданство было предоставлено ему всего за три недели.

Ранее внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил о желании получить российское гражданство ради лучшего образования для своих детей. На церемонии оглашения лауреата Международной премии мира имени Льва Толстого в Москве он указал, что решение связано с желанием уберечь детей от разрушения ценностей на Западе. Кроме того, он рассматривает свой переезд как возможность развивать сотрудничество между Россией и Францией.

Общество
Россия
Пьер Малиновски
гражданство
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