«Спасти детей»: де Голль объяснил стремление связать будущее с Россией

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил о желании получить российское гражданство ради лучшего образования для своих детей, передает корреспондент NEWS.ru с церемонии оглашения лауреата Международной премии мира имени Льва Толстого в Москве. По его словам, решение связано с желанием уберечь детей от разрушения ценностей на Западе.

Мы хотим переехать в Россию, потому что мы хотим дать нашим детям лучшее в мире образование. <...> Мы хотим покинуть Европу, потому что мы хотим спасти наших детей от этого разрушения ценностей (в Европе. — NEWS.ru). <...> Мы хотим, чтобы Россию узнали во всем мире, — сказал он.

Де Голль отметил, что рассматривает переезд как возможность развивать сотрудничество между Россией и Францией. По его словам, страны могут вместе работать над развитием мира, процветания, культурных и экономических связей.

Ранее он заявил, что «отмена» русской культуры является глупостью, а подобные идеи могут поддерживать только необразованные люди. По словам де Голля, попытки исключить русскую культуру из мирового наследия являются абсурдными.