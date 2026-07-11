Отмена русской культуры является глупостью, а подобные идеи могут поддерживать только необразованные люди, заявил ТАСС внук президента Франции генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль. По его словам, попытки исключить русскую культуру из мирового наследия являются абсурдными.

Я считаю это абсолютно абсурдным и совершенно глупым. И те, кто хочет отменить русскую культуру, — это идиоты, это люди совершенно необразованные, не читавшие ни одной книги, — сказал Пьер де Голль.

По его словам, невозможно отменить русскую культуру, как нельзя отменить французскую или итальянскую. Он отметил, что культуры разных народов создавались на протяжении тысячелетий и являются частью наследия человечества.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения подготовить предложения по организации профильных смен, посвященных популяризации русского языка и литературы, в детских лагерях. Соответствующее поручение опубликовано в перечне, размещенном пресс-службой Кремля.