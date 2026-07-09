Детские лагеря начнут популяризировать русский язык

Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения подготовить предложения по организации профильных смен, посвященных популяризации русского языка и литературы, в детских лагерях. Соответствующее поручение опубликовано в перечне, размещенном пресс-службой Кремля.

Минпросвещения России подготовить <...> и представить предложения о включении профильных смен, направленных на популяризацию русского языка и литературы на русском языке, в программы федеральных организаций отдыха детей и их оздоровления, — говорится в документе.

Ранее Министерство науки и высшего образования России объявило о введении в российских вузах с 2027/28 учебного года новый обязательный курс «Русский язык как государственный». Ведомство продолжает до сих пор дорабатывать концепции дисциплины. Работа ведется с учетом предложений и замечаний экспертного сообщества.

До этого министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к трансформации защиты дипломных работ в пользу проверки не письменного текста, а устного ответа студента. По его словам, как это ни странно, с помощью нейросетей система высшего образования вернется к своим основам.