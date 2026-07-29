В Турции сообщили о ЧП с направлявшимся в Россию сухогрузом

В Турции сообщили о ЧП с направлявшимся в Россию сухогрузом Следовавший в Россию сухогруз PILATUS MARINE сел на мель в проливе Дарданеллы

Следовавший в Россию сухогруз PILATUS MARINE сел на мель в турецком проливе Дарданеллы, передает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции. Транзит через этот морской путь временно приостановлен в обоих направлениях, уточнили в источнике.

У сухогруза PILATUS MARINE длиной в 190 метров, следовавшего из Сирии в РФ, вышел из строя двигатель в Дарданеллах, — сказано в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Тагор», следовавший из России. Он рассказал, что операцию провели в открытом море при поддержке некоторых союзников Парижа, в том числе Великобритании. По словам главы государства, на танкер якобы распространяются международные санкции.

До этого американские военные нанесли ракетный удар по танкеру со сжиженным газом в Оманском заливе, заподозрив его в перевозке иранского газа в нарушение морской блокады. Два члена экипажа погибли.