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24 июля 2026 в 22:29

Два человека погибли в Оманском заливе из-за атаки США

Иран заявил о гибели двух членов экипажа при атаке США на танкер с газом

Танкер Танкер Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские военные нанесли ракетный удар по танкеру со сжиженным газом в Оманском заливе, заподозрив его в перевозке иранского газа в нарушение морской блокады. Как сообщила иранская гостелерадиокомпания, два члена экипажа погибли.

По данным источника, вечером в пятницу судно, следовавшее из Оманского залива, было обстреляно двумя ракетами. Американская сторона сочла, что танкер нарушает блокадный режим, введенный против Ирана. Такие действия могут привести к ужесточению позиции Тегерана и новым ответным мерам. Ситуация в Оманском заливе остается критической.

Эскалация конфликта между Соединенными Штатами и Ираном продолжается с 8 июля, когда после подписания меморандума Вашингтон возобновил удары по иранской территории, обвинив Тегеран в нападении на судно в Ормузском проливе. Трамп объявил о прекращении перемирия, Иран ответил атаками на американские объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане. 14 июля США возобновили морскую блокаду Ирана.

Ранее Пентагон заявил, что расходы Министерства обороны США на военную операцию против Ирана достигли примерно $40 млрд (3,58 трлн рублей). В сумму вошли затраты на боеприпасы, уничтоженную технику и ущерб базам, но не операционные расходы, уже заложенные в бюджет ведомства.

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