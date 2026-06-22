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22 июня 2026 в 02:17

В США озвучили, сколько Пентагон потратил на операцию против Ирана

CNN: военные действия против Ирана вышли Пентагону в $40 млрд

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Расходы Министерства обороны США на военную операцию против Ирана достигли примерно $40 млрд (3,58 трлн рублей), сообщает CNN со ссылкой на готовящийся доклад Центра стратегических и международных исследований. В сумму вошли затраты на боеприпасы, уничтоженную технику и ущерб базам, но не операционные расходы, уже заложенные в бюджет Пентагона.

Основная статья затрат — боеприпасы ($26 млрд, 2,33 трлн рублей) из-за использования дорогостоящих высокоточных вооружений. Эта сумма включает и около тысячи ракет Tomahawk стоимостью примерно $2,5 млн (224 млн рублей) каждая.

По оценке CSIS, первые сто часов боевых действий обошлись США в $3,7 млрд (331 млрд рублей). В дальнейшем ежедневная стоимость снижалась по мере уменьшения интенсивности ударов.

Ранее стало известно, что Министерство войны США намерено нарастить производство ракет и сократить затраты на вооружения за счет разработки более дешевых систем. Военные уже используют нестандартные схемы контрактов и поручают оборонным компаниям создавать новые виды вооружений с нуля. Так, к делу собирается подключиться американский автоконцерн General Motors. Он уже начал переговоры с оборонной корпорацией Lockheed Martin о производстве комплектующих для вооружений.

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