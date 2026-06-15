Пентагон перейдет на дешевые ракеты ради одной цели WSJ: Пентагон ускорит производство ракет за счет более дешевых вооружений

Министерство войны США намерено нарастить производство ракет и сократить затраты на вооружения за счет разработки более дешевых систем, сообщает газета The Wall Street Journal. Американские военные уже используют нестандартные схемы контрактов и поручают оборонным компаниям создавать новые виды вооружений с нуля.

По данным издания, такой подход позволяет сократить сроки производства на годы и уменьшить стоимость продукции на сотни миллионов долларов. В частности, армия США реализует программу создания контейнерных ракет стоимостью менее $500 тыс. (около 35,9 млн рублей) за единицу, а также проект по разработке ракет противовоздушной обороны стоимостью меньше $250 тыс. (порядка 17,9 млн рублей).

Как отмечает WSJ, новые программы не предназначены для быстрой замены существующих высокотехнологичных ракет, например перехватчиков Patriot стоимостью около $4 млн (более 287,6 млн рублей) за единицу. Однако военное руководство рассчитывает уже сейчас создать дополнительные производственные мощности и расширить выбор вооружений на будущее.

Газета подчеркивает, что рост стоимости и сроков производства вооружений остается одной из ключевых проблем американского ВПК. На этом фоне президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет в последние месяцы обещали усилить контроль за деятельностью оборонных подрядчиков и их эффективностью.

Ранее Хегсет заявил, что исключение компании Anthropic из Пентагона было верным решением. На прошлой неделе правительство США обязало компанию ограничить доступ к передовым ИИ-моделям для иностранных пользователей. Помимо этого, ведомство внесло компанию в список организаций, которые потенциально представляют угрозу цепочкам поставок.