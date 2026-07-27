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27 июля 2026 в 11:31

Ветеринар опровергла популярный миф о собаках

Ветеринар Ильина: далеко не все собаки умеют и любят плавать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На самом деле далеко не все собаки умеют и любят плавать, заявила в беседе с «Газетой.Ru» ветеринар Таисия Ильина. Некоторые породы, в том числе лабрадоры, исторически были выведены для работы у воды и, действительно, часто тянутся к водоемам. Однако это не распространяется на всех животных, уточнила врач.

Владельцы часто сами формируют негативное отношение, затаскивая собаку в реку против воли. После такого опыта питомец может начать избегать любых водоемов. Любовь к воде — особенность конкретного животного, а не гарантированная черта породы. Главная ошибка — ориентироваться на чужой опыт и заставлять питомца. Если он не хочет купаться, не надо заставлять ради красивых фотографий. Гораздо важнее следить за его комфортом и безопасностью, — отметила Ильина.

При этом нежелание заходить в воду не всегда обусловлено страхом — некоторым собакам просто некомфортно ощущение мокрой шерсти. Специалист добавила, что брахицефалы, животные с короткой или плоской мордой, могут испытывать особые трудности с плаванием даже на небольшой глубине. В частности, речь идет о мопсах, французских бульдогах и пекинесах.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что плавать с собакой можно только в разрешенных для этого местах. Он подчеркнул, что самое безопасное место при этом — надувной бассейн на загородном участке.

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