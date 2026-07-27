Эксперт по недвижимости ответил, можно ли сдавать ипотечную квартиру Эксперт по недвижимости Чернокульский: сдачу ипотечной квартиры могут запретить

В некоторых случаях сдача ипотечной квартиры может быть запрещена, рассказал RT эксперт по недвижимости Александр Чернокульский. Он отметил, что перед заключением сделки нужно проверить кредитный договор.

При этом на практике это условие соблюдается далеко не всегда. Но если платежи по кредиту поступают своевременно, банк обычно не интересуется тем, как используется залоговая квартира. Поэтому многие владельцы ипотечных квартир фактически сдают их в аренду и никогда не сталкиваются с вопросами от банка, — рассказал Чернокульский.

Эксперт по недвижимости подчеркнул, что если нарушить условие о запрете аренды или не согласовать ее с банком, это может стать основанием для требования досрочно исполнить обязательства по кредиту. По его словам, при наличии запрета или требования согласования нужно направить запрос кредитору и получить официальные разъяснения.

Ранее брокер Дмитрий Ракута рассказал, что семейную ипотеку лучше всего успеть оформить до 1 октября 2026 года. Он подчеркнул, что после этого срока изменятся многие параметры, под которые нужно будет подпадать.