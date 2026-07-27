Стало известно о новых жертвах ударов ВСУ по Белгородской области

Еще два мирных жителя пострадали при новых ударах ВСУ по Белгородской области, сообщает региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его информации, один мужчина получил ранения при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде, другой — при ударе беспилотника по предприятию в Шебекино.
Два мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ. В Белгороде при атаке беспилотника на коммерческий объект у мужчины осколочное ранение лица. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены навес и оборудование. В городе Шебекино FPV-дрон взорвался на предприятии. Бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ мужчину, который получил осколочные ранения лица и плеча, — говорится в сообщении.
По данным оперштаба, также под ударом оказались поселки Томаровка и Октябрьский, село Новая Нелидовка. В результате атак повреждения получили остекление частных и многоквартирных домов, коммерческий объект, складское помещение, грузовые и легковые автомобили.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 27 июля нейтрализовали более 270 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА были уничтожены в небе над 17 российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей.