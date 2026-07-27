Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 12:55

Стало известно о новых жертвах ударов ВСУ по Белгородской области

Еще два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Еще два мирных жителя пострадали при новых ударах ВСУ по Белгородской области, сообщает региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его информации, один мужчина получил ранения при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде, другой — при ударе беспилотника по предприятию в Шебекино.

Два мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ. В Белгороде при атаке беспилотника на коммерческий объект у мужчины осколочное ранение лица. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены навес и оборудование. В городе Шебекино FPV-дрон взорвался на предприятии. Бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ мужчину, который получил осколочные ранения лица и плеча, — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, также под ударом оказались поселки Томаровка и Октябрьский, село Новая Нелидовка. В результате атак повреждения получили остекление частных и многоквартирных домов, коммерческий объект, складское помещение, грузовые и легковые автомобили.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 27 июля нейтрализовали более 270 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА были уничтожены в небе над 17 российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей.

Регионы
Белгородская область
атаки ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит блогеру Коваленко за пранк на Мамаевом кургане
В Кремле подвели итоги работы Думы VIII созыва
Машина скорой помощи попала под удар ВСУ в российском регионе
Путин обратился к депутатам перед выборами
Путин: Россия способна дать отпор любой враждебной политике
Психолог назвала неочевидную причину проблем с дыханием
Полиция заинтересовалась инцидентом с блогером на Мамаевом кургане
За полгода в России пропали более тысячи детей
Четверо россиян пробрались в частный дом и жестоко расправились с жильцами
«Гасит мотивацию»: Кочанова об отстранении российских легкоатлетов
Путин раскрыл, что переживет Россия в период складывания нового мира
Путин раскрыл, как долго Россия пребывает под санкционным давлением
10 жертв: убийца девочки в СНТ Мехнин оказался серийным насильником?
Путин назвал приоритеты бюджета на трехлетку
«У нас прекрасные тела»: чемпионка мира о гиде против сексуализации на ТВ
Путин назвал рекордные санкции против России бесполезными
Путин дал россиянам обещание по СВО
Путин заявил об огромной поддержке участников СВО
Путин емко охарактеризовал текущий период в истории России
IT-эксперт предостерег от загрузки конфиденциальной информации в чат с ИИ
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.