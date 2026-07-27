Стало известно о новых жертвах ударов ВСУ по Белгородской области Еще два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Еще два мирных жителя пострадали при новых ударах ВСУ по Белгородской области, сообщает региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его информации, один мужчина получил ранения при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде, другой — при ударе беспилотника по предприятию в Шебекино.

Два мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ. В Белгороде при атаке беспилотника на коммерческий объект у мужчины осколочное ранение лица. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены навес и оборудование. В городе Шебекино FPV-дрон взорвался на предприятии. Бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ мужчину, который получил осколочные ранения лица и плеча, — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, также под ударом оказались поселки Томаровка и Октябрьский, село Новая Нелидовка. В результате атак повреждения получили остекление частных и многоквартирных домов, коммерческий объект, складское помещение, грузовые и легковые автомобили.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 27 июля нейтрализовали более 270 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА были уничтожены в небе над 17 российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей.