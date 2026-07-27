Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 13:22

Полиция начала искать пуму после слухов о ее проживании в Краснодаре

Полицейские Краснодара приступили к проверке слухов о живущей в городе пуме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Краснодарские полицейские начали проверять информацию о живущей в Юбилейном микрорайоне пуме, сообщила пресс-служба местного УМВД в беседе с ТАСС. По слухам, животное обитает в одном из частных домовладений.

Полиция Краснодара инициировала проверку по факту возможного содержания пумы в частном домовладении. Стражи правопорядка намерены проверить достоверность опубликованных сведений и принять процессуальное решение. В соответствии с действующим законодательством содержание диких животных в жилых помещениях не допускается, — говорится в сообщении.

Полиция начала проверять слухи о пуме после нескольких видеопубликаций в местных пабликах в соцсетях и СМИ. На кадрах видно, как животное находится рядом с окном в одном из домов.

Ранее управляющий партнер коллегии адвокатов Андрей Сергеев пояснил, что пумы вошли в перечень экзотических животных, которых по закону нельзя заводить как питомцев. В списке также оказались медведи, тюлени, львы, гепарды, рыси, волки, лисицы, хоботные, приматы, дикобразы, несколько змей и лягушек.

Регионы
Краснодар
пумы
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит блогеру Коваленко за пранк на Мамаевом кургане
В Кремле подвели итоги работы Думы VIII созыва
Машина скорой помощи попала под удар ВСУ в российском регионе
Путин обратился к депутатам перед выборами
Путин: Россия способна дать отпор любой враждебной политике
Психолог назвала неочевидную причину проблем с дыханием
Полиция заинтересовалась инцидентом с блогером на Мамаевом кургане
За полгода в России пропали более тысячи детей
Четверо россиян пробрались в частный дом и жестоко расправились с жильцами
«Гасит мотивацию»: Кочанова об отстранении российских легкоатлетов
Путин раскрыл, что переживет Россия в период складывания нового мира
Путин раскрыл, как долго Россия пребывает под санкционным давлением
10 жертв: убийца девочки в СНТ Мехнин оказался серийным насильником?
Путин назвал приоритеты бюджета на трехлетку
«У нас прекрасные тела»: чемпионка мира о гиде против сексуализации на ТВ
Путин назвал рекордные санкции против России бесполезными
Путин дал россиянам обещание по СВО
Путин заявил об огромной поддержке участников СВО
Путин емко охарактеризовал текущий период в истории России
IT-эксперт предостерег от загрузки конфиденциальной информации в чат с ИИ
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.