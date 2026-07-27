Полиция начала искать пуму после слухов о ее проживании в Краснодаре

Полиция начала искать пуму после слухов о ее проживании в Краснодаре Полицейские Краснодара приступили к проверке слухов о живущей в городе пуме

Краснодарские полицейские начали проверять информацию о живущей в Юбилейном микрорайоне пуме, сообщила пресс-служба местного УМВД в беседе с ТАСС. По слухам, животное обитает в одном из частных домовладений.

Полиция Краснодара инициировала проверку по факту возможного содержания пумы в частном домовладении. Стражи правопорядка намерены проверить достоверность опубликованных сведений и принять процессуальное решение. В соответствии с действующим законодательством содержание диких животных в жилых помещениях не допускается, — говорится в сообщении.

Полиция начала проверять слухи о пуме после нескольких видеопубликаций в местных пабликах в соцсетях и СМИ. На кадрах видно, как животное находится рядом с окном в одном из домов.

Ранее управляющий партнер коллегии адвокатов Андрей Сергеев пояснил, что пумы вошли в перечень экзотических животных, которых по закону нельзя заводить как питомцев. В списке также оказались медведи, тюлени, львы, гепарды, рыси, волки, лисицы, хоботные, приматы, дикобразы, несколько змей и лягушек.