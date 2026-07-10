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10 июля 2026 в 10:30

Адвокат объяснил, каких питомцев нельзя держать дома

Адвокат Сергеев: экзотических животных нельзя заводить в качестве питомцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Некоторых экзотических животных нельзя заводить в домах и квартирах в качестве питомцев, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коллегии адвокатов Андрей Сергеев. Он отметил, что недавно был опубликован новый список запрещенных животных.

В перечень включены животные, представляющие опасность для человека, а также те, которые не приспособлены к жизни вне привычной среды обитания, — рассказал Сергеев.

Он подчеркнул, что в список входят некоторые виды змей и лягушек, пауков, костных рыб и птиц. По словам адвоката, среди млекопитающих запрещенными питомцами станут медведи, тюлени, львы, гепарды, пумы, рыси, волки, лисицы, хоботные, приматы и дикобразы.

Ранее юрист Тимур Маршани рассказал, что выгул собак потенциально опасных пород без намордника может привести к штрафу в размере 3 тыс. рублей. По его словам, в соответствии с законом животные из перечня не должны появляться даже на специальных площадках.

Общество
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адвокаты
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