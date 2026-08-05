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05 августа 2026 в 11:30

Ветеринар ответила, можно ли удалять когти кошкам

Ветеринар Фроленко: кошкам нельзя удалять когти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Операция по удалению когтей у кошек является калечащей, поэтому им нельзя проводить онихэктомию, рассказала «Газете.Ru» ветеринар Елена Фроленко. Она отметила, что после такого вмешательства у питомцев появляется хроническая боль.

С помощью когтей кошка защищается, снимает стресс, метит территорию и чувствует опору. После их удаления многие животные становятся более тревожными и неуверенными, — рассказала Фроленко.

Ветеринар подчеркнула, что, если кошка портит мебель, лучше разместить по дому несколько когтеточек и игровой комплекс. По ее словам, также важно играть с питомцем не менее 10-20 минут в день.

Ранее врач-терапевт Максим Лавров рассказал, что царапины, нанесенные котами, могут привести к заражению фелинозом. Он объяснил, что на когтях и в слюне даже здоровых кошек могут содержаться бактерии бартонелла.

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