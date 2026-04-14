Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 11:27

Врач назвал опасные последствия кошачьих царапин

Врач Лавров: кошачьи царапины могут привести к заражению фелинозом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Царапины, нанесенные котами, могут привести к заражению фелинозом, рассказал РИАМО врач-терапевт Максим Лавров. Он объяснил, что на когтях и в слюне даже здоровых кошек могут содержаться бактерии бартонелла.

Человек чувствует сильную слабость, мышечную боль, у него поднимается температура. При крепком иммунитете болезнь может пройти сама, но иногда бактерия агрессивно поражает печень, глаза и нервную систему, требуя длительного курса антибиотиков, — рассказал Лавров.

По словам врача, сначала на месте раны образуется плотный красный узелок или пузырек. Через несколько недель инфекция достигает лимфатических узлов, вызывая их воспаление и увеличение.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован резкий рост случаев заражения дирофиляриозом — опасным заболеванием, при котором под кожей или в глазах человека поселяются длинные черви. Раньше эта проблема была характерна в основном для южных регионов, но сегодня инфекцию регистрируют в Московской, Нижегородской и Ярославской областях.

Здоровье
врачи
кошки
домашние животные
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.