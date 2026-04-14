Врач назвал опасные последствия кошачьих царапин

Царапины, нанесенные котами, могут привести к заражению фелинозом, рассказал РИАМО врач-терапевт Максим Лавров. Он объяснил, что на когтях и в слюне даже здоровых кошек могут содержаться бактерии бартонелла.

Человек чувствует сильную слабость, мышечную боль, у него поднимается температура. При крепком иммунитете болезнь может пройти сама, но иногда бактерия агрессивно поражает печень, глаза и нервную систему, требуя длительного курса антибиотиков, — рассказал Лавров.

По словам врача, сначала на месте раны образуется плотный красный узелок или пузырек. Через несколько недель инфекция достигает лимфатических узлов, вызывая их воспаление и увеличение.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован резкий рост случаев заражения дирофиляриозом — опасным заболеванием, при котором под кожей или в глазах человека поселяются длинные черви. Раньше эта проблема была характерна в основном для южных регионов, но сегодня инфекцию регистрируют в Московской, Нижегородской и Ярославской областях.