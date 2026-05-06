День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 16:42

«Все стоит готовое»: в Госдуме заявили о немедленном применении «Орешника»

Гурулев заявил о готовности «Орешника» к немедленному удару в случае провокаций

Российские ракеты «Орешник» Российские ракеты «Орешник» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский ракетный комплекс «Орешник» находится в готовности к немедленному применению в случае провокаций со стороны Украины, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в беседе с «Царьградом». По его словам, Минобороны полностью подготовилось к обеспечению безопасности в День Победы.

Четко написано, что будет сделано в случае чего. Мы не можем себе позволить огорчить себя в наш самый великий праздник. Минобороны опубликовало — это все уже стоит готовое. Если что, сразу все полетит, — сказал Гурулев.

Комментируя вероятность терактов, генерал-лейтенант запаса напомнил, что верховным главнокомандующим Украины является Владимир Зеленский. Парламентарий охарактеризовал его как неадекватного человека, способного на любые действия.

Ранее Минобороны России выступило с жестким предупреждением в адрес Киева, заявив, что любые попытки реализовать преступные планы по срыву празднования Дня Победы будут иметь немедленные последствия в виде удара по центру украинской столицы. Население украинской столицы и сотрудников иностранных дипмиссий призвали своевременно покинуть город.

Власть
Андрей Гурулев
ракета «Орешник»
провокации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.