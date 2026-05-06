«Все стоит готовое»: в Госдуме заявили о немедленном применении «Орешника» Гурулев заявил о готовности «Орешника» к немедленному удару в случае провокаций

Российский ракетный комплекс «Орешник» находится в готовности к немедленному применению в случае провокаций со стороны Украины, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в беседе с «Царьградом». По его словам, Минобороны полностью подготовилось к обеспечению безопасности в День Победы.

Четко написано, что будет сделано в случае чего. Мы не можем себе позволить огорчить себя в наш самый великий праздник. Минобороны опубликовало — это все уже стоит готовое. Если что, сразу все полетит, — сказал Гурулев.

Комментируя вероятность терактов, генерал-лейтенант запаса напомнил, что верховным главнокомандующим Украины является Владимир Зеленский. Парламентарий охарактеризовал его как неадекватного человека, способного на любые действия.

Ранее Минобороны России выступило с жестким предупреждением в адрес Киева, заявив, что любые попытки реализовать преступные планы по срыву празднования Дня Победы будут иметь немедленные последствия в виде удара по центру украинской столицы. Население украинской столицы и сотрудников иностранных дипмиссий призвали своевременно покинуть город.