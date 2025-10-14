Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:22

«Это не игры»: в Госдуме ответили на угрозы уничтожить Севастополь

Депутат Гурулев: Запад угрозами об уничтожении Севастополя готовится к атаке

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес не просто так заговорил об уничтожении Севастополя и Калининграда в случае столкновения России и НАТО, заявил в Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. По словам парламентария, Запад готовит план атаки.

На первый взгляд — просто очередной околополитический визг. Но если снять шелуху, мы видим: Запад не просто фантазирует, он готовит сценарии [атаки] против наших ключевых точек. Учения у границ, отработка ударов, логистика — все это не игры, — констатировал Гурулев.

По словам парламентария, разрабатываемый Западом план — не новость. Он заявил, что Россия не даст снести с лица земли ни одного своего населенного пункта. Депутат отметил, что на данный момент ведется непубличная работа по укреплению стратегически важных объектов РФ, в том числе, Калининграда.

Ранее руководитель Федеральной службы разведки Германии Мартин Егер заявил о возможности эскалации с Россией, которая перерастет в открытый военный конфликт Европы и РФ. Он добавил, что разведывательным службам следует предоставить больше свободы действий, включая разрешение на проведение «активных контрмер».

США
Андрей Гурулев
Запад
Калининград
