Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 23:34

В Германии предрекли скорый открытый конфликт Европы с Россией

Глава BND Мартин Йегер предупредил о риске конфликта с Россией

Бундестаг, парламент Германии Бундестаг, парламент Германии Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Руководитель Федеральной службы разведки Германии (BND) Мартин Егер заявил о возможности эскалации с Россией, которая перерастет в открытый военный конфликт, передает Bloomberg. Он добавил, что разведывательным службам следует предоставить больше свободы действий, включая разрешение на проведение «активных контрмер».

В Европе царит шаткий мир, который в любой момент может перерасти в острую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации, — сказал Егер.

По оценке главы германской разведки, Россия якобы демонстрирует решимость проверить европейские границы, что способно привести к «горячему противостоянию». Егер подчеркнул необходимость принятия Европейским союзом «правильных выводов» из сложившейся ситуации.

Ранее командир бригады «Святой Георгий» Союза добровольцев Донбасса Эдуард Шарафиев заявил, что Россия и Североатлантический альянс могут пойти на открытое столкновение в 2029 году. По его словам, именно такие прогнозы делают немецкие политики.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что НАТО приступила к воздушным учениям по отработке ядерного сдерживания под кодовым названием Steadfast Noon. В своем заявлении он подчеркнул, что маневры являются плановыми и не предполагают применения реального ядерного оружия.

Европа
ФРГ
разведка
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии предрекли скорый открытый конфликт Европы с Россией
В США представили мобильные установки для Tomahawk
Мощные взрывы в Харькове вызвали блэкаут в городе
В Казахстане стали использовать БПЛА для мониторинга нарушений на дорогах
Карпин высказался о смене спортивного гражданства Хайкиным
Новые лимиты на банковские карты с декабря 2025-го: сколько можно открыть
В НХЛ назвали новую звезду недели
Мэр Одессы раскрыл правду о своем гражданстве РФ
Хазанов отреагировал на вопрос о продаже недвижимости в России
СКА остановили шестиматчевую победную серию гостей в КХЛ
«Его триумф»: Трампа разместили на обложке журнала Time
Jerusalem Post выложила портрет Трампа из фото израильских заложников
Зеленский рассказал, как собирается бороться с дронами
Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в ДНР, есть жертвы
Посольство России раскрыло важную деталь в скандале с депортацией из Латвии
ЕС пообещал выделить Украине €100 млн на зиму
В Минфине заверили, что налоговые изменения не станут ударом для бизнеса
Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира
В МЧС рассказали, сколько боеприпасов обезвредили в 2025 году в ДНР
Зеленский получил приглашение из Белого дома
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.