В Германии предрекли скорый открытый конфликт Европы с Россией Глава BND Мартин Йегер предупредил о риске конфликта с Россией

Руководитель Федеральной службы разведки Германии (BND) Мартин Егер заявил о возможности эскалации с Россией, которая перерастет в открытый военный конфликт, передает Bloomberg. Он добавил, что разведывательным службам следует предоставить больше свободы действий, включая разрешение на проведение «активных контрмер».

В Европе царит шаткий мир, который в любой момент может перерасти в острую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации, — сказал Егер.

По оценке главы германской разведки, Россия якобы демонстрирует решимость проверить европейские границы, что способно привести к «горячему противостоянию». Егер подчеркнул необходимость принятия Европейским союзом «правильных выводов» из сложившейся ситуации.

Ранее командир бригады «Святой Георгий» Союза добровольцев Донбасса Эдуард Шарафиев заявил, что Россия и Североатлантический альянс могут пойти на открытое столкновение в 2029 году. По его словам, именно такие прогнозы делают немецкие политики.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что НАТО приступила к воздушным учениям по отработке ядерного сдерживания под кодовым названием Steadfast Noon. В своем заявлении он подчеркнул, что маневры являются плановыми и не предполагают применения реального ядерного оружия.