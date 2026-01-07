Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 17:10

Белесый туман и дубак до -30? Погода в Москве в конце января: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В конце января жителей столицы ждет постепенное повышение температуры воздуха. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 января, ждать ли белесых туманов и дубака до -30 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце января

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что январь 2026 года в целом будет чуть холоднее климатической нормы.

«Январь 2026 года, как и положено середине зимы, ожидается относительно холодным (на один-два градуса ниже климатической нормы) и с обилием снега», — рассказал он.

По предварительным данным метеорологических центров, 20 и 21 января столбик термометра днем будет показывать около -20 градусов, а ночные морозы усилятся до -24 градусов. Погода ожидается преимущественно облачной, но без существенных осадков, что характерно для морозных антициклональных режимов. Однако уже 22 января ожидается резкий скачок температуры, когда днем воздух прогреется до -9 градусов.

Период с 23 по 31 января пройдет под знаком стабильного, но умеренного мороза. Дневные температуры установятся в диапазоне от -3 до -5 градусов, а ночные будут колебаться — от -5 до -10 градусов. В эти дни ожидается много осадков. Прогнозируются частые снегопады, которые будут способствовать поддержанию и обновлению снежного покрова в городе. Ветер будет умеренным, преимущественно юго-западных направлений, что несколько смягчит восприятие холода.

Таким образом, в Москве в конце января белесых туманов и дубака до -30 градусов не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце января

Завершающая декада января 2026 года в Санкт-Петербурге ожидается переменчивой, но в целом соответствующей климатической норме для этого времени года.

С 20 января дневная температура может составить около -1 градуса, а ночью ожидается около -4 градусов. Однако это кратковременное потепление быстро сменится возвращением зимних условий. Уже 21 и 22 января столбик термометра днем опустится до -5 градусов, а ночью будет -10 градусов.

Период с 23 по 26 января продолжит эту тенденцию с дневными показателями в районе -4 градусов и ночными морозами до -9 градусов. Осадки в эти дни, согласно статистике, будут выпадать регулярно, преимущественно в виде снега.

Последние дни месяца, с 27 по 31 января, согласно прогностическим моделям, будут с небольшими морозами. Дневная температура воздуха установится в диапазоне от -1 до -6 градусов, а ночью будет холодать до -8 градусов. Ожидаются осадки в виде снега.

