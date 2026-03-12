Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Приангарье В Тулуне в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погиб водитель

В Тулуне Иркутской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля «ВАЗ-2109», сообщили в региональном ГУМВД РФ. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда медиков. Также травмы получили вдое детей.

Авария случилась на подъезде к микрорайону Железнодорожников. Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, заведенного по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

