12 марта 2026 в 17:57

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Приангарье

В Тулуне в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погиб водитель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Тулуне Иркутской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля «ВАЗ-2109», сообщили в региональном ГУМВД РФ. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда медиков. Также травмы получили вдое детей.

Авария случилась на подъезде к микрорайону Железнодорожников. Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, заведенного по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Приморье произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Camry и трактора. В результате столкновения 20-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте. Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение. Виновника аварии в тяжелом состоянии доставили в больницу.

До этого в Магнитогорске произошла авария с участием автомобиля BMW 525 и трактора «Беларус». Водитель иномарки не имел водительского удостоверения и на высокой скорости протаранил трактор. В результате один пассажир погиб на месте, а другой был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой.

