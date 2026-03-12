Новый теракт Украины? Что произошло на Иркутском авиазаводе: детали, жертвы

ЧП произошло на Иркутском авиазаводе, пишут СМИ со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию. Что именно случилось, каковы причины и последствия, есть ли жертвы, мог ли это быть новый теракт Украины?

Оборудование для наземного обслуживания воздушных судов было опрокинуто потоком воздуха из двигателя во время подготовки самолета к вылету на территории Иркутского авиазавода, заявили в ОАК.

Первоначально, по сообщению корпорации, жертвами происшествия стали семь человек — они получили различные травмы, двоих человек госпитализировали. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что число госпитализированных после инцидента увеличилось до четырех.

«Минздрав региона уточнил, что четверо пострадавших госпитализированы в медучреждения с травмами различной степени тяжести. Троих врачи осмотрели и отправили на амбулаторное лечение», — сообщил Кобзев.

Губернатор добавил, что на заводе проводится внутреннее расследование.

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«Новый теракт Украины?» — задаются вопросом пользователи Сети.

Официальные источники не квалифицировали происшествие как теракт. О причастности Украины к происшествию также не сообщалось.

Иркутский авиазавод — филиал ПАО «Яковлев», входит в госкорпорацию «Ростех». Предприятие специализируется на выпуске самолетов Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, а также среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21.

Иркутский авиазавод Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Где еще были инциденты на заводах недавно

12 марта жители Тулы заметили облако дыма в районе Косогорского металлургического завода. Губернатор Дмитрий Миляев пояснил, что задымление является следствием технологического процесса.

«Ситуацию уточнили. Завод работает в штатном режиме. <...> Экологическая обстановка в норме. Экологический пост превышений не фиксирует», — пояснил Миляев.

В конце февраля инцидент произошел на территории завода «Моторинвест» в Липецкой области.

«На производственной площадке завода электромобилей и гибридов Evolute произошло частичное обрушение кровли в зоне комплектации цеха сварки (около 1500 кв. м, или 10% от общей площади). Цех планировался к запуску в апреле 2026 года», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Там добавили, что возможная причина случившегося — аномальный для региона объем осадков, выпавших накануне ЧП.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и другие экстренные службы. Сотрудники МЧС смогли извлечь из-под завалов пятерых человек, их осмотрели медики. Подробная информации об их состоянии не приводилась.

«В настоящее время сотрудники, найденные в зоне обрушения, в сознании, и им оказывается медицинская помощь. Им и их семьям будет оказана вся необходимая медицинская и материальная помощь», — заявили в компании.

На автозаводе «Моторинвест» в Липецкой области выпускают автомобили российского и китайского брендов Evolute и Voyah.

