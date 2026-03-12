«Отменить мораторий на смертную казнь»: террористов из «Крокуса» осудили

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда

12 марта 2-й Западный окружной военный суд огласил приговор 19 фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Все исполнители преступления получили пожизненные сроки. О том, как проходило заседание суда, — в материале NEWS.ru.

Какое наказание получили фигуранты дела о теракте в «Крокусе»

Непосредственные исполнители теракта были признаны виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении теракта. Шамсидину Фаридуни, Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакрами Рачабализоде назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Нескольких фигурантов дела также приговорили к пожизненному лишению свободы. Среди них — Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, а также Джабраил Аушев.

Кроме того, всем террористам были назначены штрафы в размере от 500 тыс. до 2,7 млн рублей.

Какого наказания ждали пострадавшие от рук террористов в «Крокусе»

В середине февраля 2-й Западный окружной военный суд приступил к прениям сторон по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Тогда адвокат потерпевших Людмила Айвар заявила, что сторона защиты настаивает на максимально жесткой мере наказания для всех обвиняемых.

«Защита <…> будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании <…> в пределах санкций, предусмотренных уголовным законом, вплоть до пожизненного лишения свободы», — пояснила адвокат.

Представители гособвинения в ходе прений заявили, что вина всех фигурантов дела о теракте в концертном зале, в том числе четырех исполнителей атаки, была полностью доказана.

Адвокат потерпевших Игорь Трунов ранее рассказал NEWS.ru, что его доверители настаивали на пожизненных сроках для всех фигурантов дела «Крокуса».

«Мы не настаиваем на том, чего не поддерживают потерпевшие. Может быть, это эмоции, но их можно понять: у людей погибли близкие, причинен значительный вред, поэтому такое жесткое отношение к наказанию вполне естественно. Мы понимаем, что были пособники и посредники, а также разделение ролей. Тем не менее наше законодательство не подразумевает возможность отличной позиции подзащитного и его адвоката», — пояснил Трунов.

Адвокат выразил надежду на то, что большая часть фигурантов получит максимальные сроки заключения. «У нас гуманное законодательство, не работает высшая мера наказания, но не до такой же степени, чтобы люди уходили от ответственности», — сказал он.

Адвокат потерпевших Анастасия Трунова заявила после оглашения вердикта, что удовлетворена решением суда. «Если бы не было моратория на смертную казнь, мы бы требовали смертной казни», — отметила она.

Ее точку зрения поддержала коллега Людмила Айвар. «Я бы ввела для таких людей временную отмену моратория на смертную казнь», — сказала она.

Один из потерпевших по делу «Крокуса» Иван Поморин рассказал о своих впечатлениях от процесса.

«После суда все, что там происходило, я вижу не только своими глазами, но и глазами погибших, тех, кто был в этот момент в разных местах „Крокуса“. Никакие деньги и компенсации не возместят их страдания», — отметил он.

Как вели себя в суде обвиняемые в теракте в «Крокусе»

Трунов отметил, что знание обвиняемыми русского языка оставляет желать лучшего.

«Кроме того, с ними адвокаты, которые обязаны им помогать. Они советуют, что не надо ничего говорить. Поэтому подсудимые молчат, ничего не заявляют», — подчеркнул он.

Во время судебного процесса, проходившего с августа прошлого года, подсудимые вели себя предельно спокойно. Даже когда гособвинитель запросил почти для всех подозреваемых пожизненные сроки лишения свободы, они оставались безучастными к происходящему.

По информации СМИ, исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» во время последнего слова ограничились дежурными извинениями, что вызвало возмущение у потерпевших.

Один из пострадавших заявил, что не увидел раскаяния в выступлениях обвиняемых. В частности, он отметил, что исполнители теракта произнесли стандартную фразу: «Мы приносим извинения».

«Никто не носил передачек и не присылал посылок»

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева ранее рассказала NEWS.ru, что фигурантам дела о теракте в «Крокусе», находившимся в следственном изоляторе № 2 «Лефортово», никто не носил передачек и не присылал посылок. Они жаловались на медицинское обслуживание и пытались вывести из себя сотрудников следственного изолятора.

«Они сидят в двухместных камерах по одному, на общих основаниях. Условия совершенно обычные. Подсудимые периодически жалуются на то, что их якобы плохо лечат. Среди них есть один тяжелобольной», — подчеркнула правозащитница.

Меркачева отмечала, что «Лефортово» — один из самых строгих и безопасных изоляторов, где исключена возможность самосуда над обвиняемыми в совершении теракта.

Какую компенсацию получат потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд удовлетворил все гражданские иски по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил корреспондент NEWS.ru из зала суда. Судья постановил удовлетворить требования потерпевших в полном объеме.

Уточняется, что пяти пострадавшим присудили компенсации в размере 10 млн рублей. Еще три человека получат компенсации в размере 5 млн. Общая сумма исковых заявлений к фигурантам дела составила более 200 млн рублей.

Трунов ранее высказал мнение, что обвиняемые не смогут возместить ущерб такому большому количеству потерпевших. Он заявил, что защита даже не подавала иски о компенсации в отношении подсудимых, поскольку, как показывает предыдущая практика, отбывающие наказание террористы выплачивали потерпевшим очень маленькие суммы.

Адвокат Антон Лянгерт ранее предположил, что семьям погибших в «Крокус Сити Холле» заплатят по 3 млн рублей, госпитализированным — по 1 млн, при амбулаторном лечении — 500 тыс. Выплаты будут производиться из бюджетов Москвы, Подмосковья и страховых компаний, уточнил собеседник NEWS.ru. Кроме того, предусмотрены расходы на погребение (до 150 тыс. рублей) и дополнительные выплаты детям.

«Подавать гражданские иски нужно обязательно. Это шанс, пусть и призрачный, на взыскание, если у фигурантов или заказчиков найдут активы. Однако надеяться на быстрое получение миллионов от подсудимых — иллюзия. Реальная поддержка — это государственные компенсации и работа с фондами помощи», — подчеркнул Лянгерт.

Как террористы напали на «Крокус Сити Холл»

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года во время концерта рок-группы «Пикник». Группа вооруженных боевиков ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу по посетителям, после чего подожгла помещение. Начался сильный пожар, площадь которого составила почти 13 тыс. квадратных метров. Второй этаж здания полностью выгорел и обрушился.

В результате нападения погибли 150 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести. Силовики задержали четырех непосредственных исполнителей теракта, которые являются гражданами Таджикистана.

Нашли ли власти РФ украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле»

Исполнители теракта намеревались скрыться на территории Украины, заявил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

«Они целенаправленно двигались в сторону Украины, планировали там скрыться, но скорее из тех соображений, что это близко и из этой страны нет выдачи», — сказал Власов.

Адвокат уточнил, что его подзащитный был водителем и заранее знал маршрут отступления террористов после атаки. При этом у нападавших не было достоверной информации о том, ждет ли их кто-то на Украине и предоставят ли им укрытие. О том, что заказчики теракта находятся на украинской территории, говорили сами обвиняемые.

12 марта судья заявил со ссылкой на следователей, что теракт в «Крокусе» был совершен в интересах руководства Украины, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

