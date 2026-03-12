Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 15:21

В ООН призвали к скорейшему урегулированию ближневосточного кризиса

Гутерриш: ближневосточный кризис нужно завершить, чтобы избежать последствий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к скорейшему урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, вызванного ударами США и Израиля по Ирану, передает NTV. По его словам, необходимо предотвратить усугубление негативных последствий этого конфликта.

Эту войну [на Ближнем Востоке] важно завершить как можно скорее, так как она вышла за рамки атак США и Израиля на Иран. Мы находимся в ситуации, при которой многие страны в соседнем с Ираном регионе подвергаются атакам, что создает чрезвычайно напряженную обстановку, — прокомментировал Гутерриш.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, атаковав Тегеран и другие крупные города. Белый дом обосновал действия ракетной и ядерной угрозами Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал Израиль и американские объекты в шести странах. В Иране погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные лица.

Ранее директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана продлится дольше запланированного срока. Это негативно повлияет на глобальную экономику, цены на нефть и региональные газовые рынки, а также на экономики всех стран, включая Соединенные Штаты.

