Директор ИМЭМО предупредил о затяжном конфликте США с Ираном

Военная операция США и Израиля против Ирана продлится дольше, чем планировали американские власти, заявил директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Федор Войтоловский. Специалист отметил, что с началом этой операции США оказали значительное негативное влияние на глобальную экономику, передает ИС «Вести».

Продолжительность операции явно выйдет за те рамки временные, о которых поначалу говорила администрация (президента США Дональда. — NEWS.ru) Трампа. И это будет влиять не только на ценообразование на мировом рынке нефти и основных региональных рынках газа, европейском и азиатском, это будет влиять на экономики всех стран, включая Соединенные Штаты, — прокомментировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует военные действия против Ирана минимум на 100 дней. Центральное командование США просит направить дополнительных разведчиков в Тампу до сентября. Это указывает на недостаточную готовность к последствиям ударов. Госдепартамент также усиливает персонал посольства в Афинах для поддержки граждан США.