Раскрыта судьба «Бурдж-Халифа» после атак на Дубай Генконсульство РФ опровергло информацию об эвакуации людей из «Бурдж-Халифа»

Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае не получил никаких повреждений на фоне текущей эскалации на Ближнем Востоке, сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ. В ведомстве подчеркнули, что информация о взрыве не имеет под собой оснований.

Сообщения о взрыве или эвакуации «Бурдж-Халифы» не получили официального подтверждения со стороны местных властей, — уточнили в ведомстве.

До этого в Сети появилось видео уничтожения летевшего рядом с «Бурдж-Халифой» дрона. На кадрах можно увидеть, как беспилотник приближается к комплексу, но его ликвидируют — в частности, дрон взрывается.

Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Ударам подверглось нефтяное месторождение в эмирате Фуджайра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа. Кроме того, в заявлении упоминаются объекты США на военной базе, расположенной в Кувейте.

В МИД РФ на этом фоне россиян призывали отказаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. В ведомстве также предупредили о возможных отменах стыковочных рейсов в авиахабах стран Персидского залива.