Актриса Кабак рассказала об отношениях с Тимуром Родригезом Актриса Кабак призналась, что ни разу не ссорилась с Тимуром Родригезом

Актриса Екатерина Кабак призналась, что ни разу не поссорилась за время отношений с шоуменом Тимуром Родригезом,. Пара начала отношения в 2023 году. В разговоре с «Леди Mail» артистка подчеркнула, что иногда их взгляды расходятся.

За те два с лишним года, что мы вместе, мы ни разу не поссорились. Понятно, что подчас в каких-то ситуациях у нас расходятся мнения, но мы всегда легко приходим к общему знаменателю, — рассказала Кабак.

Актриса подчеркнула, что у них много общего — пара часто слышит о своей схожести. По ее словам, разногласия только больше сближают их с Родригезом.

Ранее суд расторг алиментное соглашение на содержание бывшей жены Родригезом. Он отметил, что ежемесячные выплаты составляли 500 тыс. рублей. Адвокат отметил, что расторжение потребовалось в связи с «изменившимися обстоятельствами».