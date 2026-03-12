Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 14:10

Актриса Кабак рассказала об отношениях с Тимуром Родригезом

Актриса Кабак призналась, что ни разу не ссорилась с Тимуром Родригезом

Тимур Родригес и актриса Катя Кабак Тимур Родригес и актриса Катя Кабак Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Екатерина Кабак призналась, что ни разу не поссорилась за время отношений с шоуменом Тимуром Родригезом,. Пара начала отношения в 2023 году. В разговоре с «Леди Mail» артистка подчеркнула, что иногда их взгляды расходятся.

За те два с лишним года, что мы вместе, мы ни разу не поссорились. Понятно, что подчас в каких-то ситуациях у нас расходятся мнения, но мы всегда легко приходим к общему знаменателю, — рассказала Кабак.

Актриса подчеркнула, что у них много общего — пара часто слышит о своей схожести. По ее словам, разногласия только больше сближают их с Родригезом.

Ранее суд расторг алиментное соглашение на содержание бывшей жены Родригезом. Он отметил, что ежемесячные выплаты составляли 500 тыс. рублей. Адвокат отметил, что расторжение потребовалось в связи с «изменившимися обстоятельствами».

отношения
Тимур Родригез
ссоры
пары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.