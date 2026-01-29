Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 16:46

Адвокат рассказал, будет ли Тимур Родригез содержать бывшую жену

Адвокат Жорин: суд расторг соглашение на содержание бывшей жены Родригезом

Тимур Родригез Тимур Родригез Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд расторг алиментное соглашение на содержание бывшей жены шоуменом Тимуром Родригезом, рассказал «Газете.Ru» его адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что ежемесячные выплаты составляли 500 тыс. рублей.

Сегодня состоялось финальное заседание, на котором суд удовлетворил исковые требования в полном размере, и алиментное соглашение на содержание бывшей супруги было расторгнуто, — рассказал Жорин.

Адвокат отметил, что расторжение потребовалось в связи с «изменившимися обстоятельствами». По его словам, шоумен лично присутствовал на заседании.

Ранее сообщалось, что в декабре Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Родригеза к бывшей жене Анне Девочкиной. Артист просил уменьшить сумму алиментов на общих детей.

Тимур Родригез
алименты
суды
адвокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Японию заставили платить за шум от американских самолетов
Москалькова взяла на контроль очередное ЧП в Кузбассе
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского Вознесенска устроил смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.