Адвокат рассказал, будет ли Тимур Родригез содержать бывшую жену Адвокат Жорин: суд расторг соглашение на содержание бывшей жены Родригезом

Суд расторг алиментное соглашение на содержание бывшей жены шоуменом Тимуром Родригезом, рассказал «Газете.Ru» его адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что ежемесячные выплаты составляли 500 тыс. рублей.

Сегодня состоялось финальное заседание, на котором суд удовлетворил исковые требования в полном размере, и алиментное соглашение на содержание бывшей супруги было расторгнуто, — рассказал Жорин.

Адвокат отметил, что расторжение потребовалось в связи с «изменившимися обстоятельствами». По его словам, шоумен лично присутствовал на заседании.

Ранее сообщалось, что в декабре Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Родригеза к бывшей жене Анне Девочкиной. Артист просил уменьшить сумму алиментов на общих детей.