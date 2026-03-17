МВД объявило в федеральный розыск исчезнувших в Твери детей Пропавших в Твери брата и сестру объявили в федеральный розыск

Двое исчезнувших в ребенка были объявлены в федеральный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. По факту исчезновения детей уже возбуждено уголовное дело, 14-летняя девочка и ее 10-летний брат, пропавшие в минувший понедельник.

По версии наших оперативников, дети могут находиться на территории Новгородской, Ленинградской областей или в городе Санкт-Петербурге, — сообщил источник в УМВД.

Следователи и оперативники активно изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают окружение подростков, предполагая, что они могли самостоятельно уехать в другой регион на общественном транспорте.

Полиция расширила географию поисков за пределы Тверской области, разослав ориентировки в соседние субъекты. Представитель ведомства пояснил агентству, что в приоритете сейчас северное направление.

Ранее Звенигороде нашли тело третьего пропавшего ребенка. Водолазы подняли его на поверхность. До этого сообщалось, что спасатели создали на Москве-реке искусственную волну, чтобы найти девочку. Тела двух других подростков водолазы обнаружили на прошлой неделе. Подростки исчезли 7 марта.