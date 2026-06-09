Диетолог рассказала, какие продукты безопасно брать на пикник Врач Подчиненова посоветовала отказаться от копченостей на пляже в жаркую погоду

Употребление скоропортящихся продуктов в жаркую погоду может привести к пищевому отравлению, рассказала ТАСС врач-эндокринолог, диетолог и заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова. Она отметила, что с особой осторожностью стоит относится к мясу, копченым и молочным продуктам.

Эксперт отметила, что для поездки на пляж или пикника лучше выбирать продукты, которые способны долго сохранять свои свойства без специальных условий хранения. При этом врач добавила, что продлить срок хранения продуктов способна термосумка. По ее словам, она позволяет сохранить их свежесть еще на несколько часов.

Подчиненова также дала рекомендации по составлению летнего рациона. Чтобы не перегружать пищеварительную систему в жаркую погоду, она посоветовала отдавать предпочтение мясу птицы и рыбе.

Кроме того, в рацион можно включать творог, творожные сыры, греческий йогурт и кефир. Специалист напомнила и о растительных источниках белка. По ее словам, хорошим выбором могут стать чечевица, нут, различные злаки и тофу.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что безопасной порцией черешни в день считаются 300–400 г. Она объяснила, что переизбыток ягод создает сильную нагрузку на поджелудочную железу и печень.