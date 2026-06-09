Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 04:49

Диетолог рассказала, какие продукты безопасно брать на пикник

Врач Подчиненова посоветовала отказаться от копченостей на пляже в жаркую погоду

Продукты с витамином В Продукты с витамином В Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Употребление скоропортящихся продуктов в жаркую погоду может привести к пищевому отравлению, рассказала ТАСС врач-эндокринолог, диетолог и заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова. Она отметила, что с особой осторожностью стоит относится к мясу, копченым и молочным продуктам.

Эксперт отметила, что для поездки на пляж или пикника лучше выбирать продукты, которые способны долго сохранять свои свойства без специальных условий хранения. При этом врач добавила, что продлить срок хранения продуктов способна термосумка. По ее словам, она позволяет сохранить их свежесть еще на несколько часов.

Подчиненова также дала рекомендации по составлению летнего рациона. Чтобы не перегружать пищеварительную систему в жаркую погоду, она посоветовала отдавать предпочтение мясу птицы и рыбе.

Кроме того, в рацион можно включать творог, творожные сыры, греческий йогурт и кефир. Специалист напомнила и о растительных источниках белка. По ее словам, хорошим выбором могут стать чечевица, нут, различные злаки и тофу.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что безопасной порцией черешни в день считаются 300–400 г. Она объяснила, что переизбыток ягод создает сильную нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Общество
Россия
питание
ЗОЖ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группировка «Запад» за сутки уничтожила 80 боевых гексакоптеров ВСУ
Во Внуково и Шереметьево ввели особый режим
Названы главные ошибки родителей перед поступлением ребенка в вуз
ПВО предотвратила попытку атаки на Москву
Стало известно, на чем россияне не готовы экономить ради квартиры
Российские войска нашли способ ослабить ВСУ у Славянска
Родителям ответили, как подготовить детей к анализу на энтеробиоз
Южная группировка ВС РФ нанесла ощутимый удар по ВСУ
Работодатели в России стали чаще приглашать обратно бывших сотрудников
Психолог раскрыла причины растущей эмоциональной усталости среди мужчин
До 700 тысяч рублей: где в России самые высокие зарплаты — топ должностей
В России готовят новые ГОСТы для рынка готовой еды
Диетолог рассказала, какие продукты безопасно брать на пикник
Россиянам объяснили, когда жара в офисе дает право не работать
В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Сочи остался без авиасообщения
«Можно унижать»: в Польше высказались об отношениях с Киевом
Вице-президент США высказался о сделке с Ираном и реакции Израиля
Никакой пощады заводам БПЛА: как РФ накажет ВСУ за атаку на крымский поезд
Эксперт объяснил, как освоение Арктики влияет на развитие технологий
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.