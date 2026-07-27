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27 июля 2026 в 10:52

Стало известно, откуда ВСУ могли нанести массированные удары по Удмуртии

Военэксперт Сивков: Удмуртию могли атаковать с территории России

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины могли атаковать Удмуртию с территории России при помощи «спящих ячеек», заявил NEWS.ru военный эксперт Константин Сивков. По его словам, для определения места запуска дронов необходимо установить, какие именно БПЛА использовались для ударов.

Я не думаю, что Удмуртию атаковали с территории стран Балтии или Финляндии, там все же расстояние в сотни километров. На мой взгляд, удары совершались либо с территории Украины, либо с территории России. Смотря, какие дроны использовались. Если они были небольшие, то их могли и у нас запустить «спящие ячейки». Если это была массированная атака беспилотниками с большим радиусом действия, то, вероятнее всего, наносили удары с Украины. Сначала предстоит выяснить, какие именно были БПЛА, без этого сказать наверняка невозможно, — высказался Сивков.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что регион подвергся самой масштабной атаке беспилотников за последнее время. По его словам, системы ПВО успешно сбили несколько дронов, никто не пострадал.

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