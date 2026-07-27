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27 июля 2026 в 11:04

На подлете к Москве ликвидировали шесть украинских БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА

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Была отражена еще одна атака украинских дронов, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, ликвидировали шесть БПЛА.

Отражена атака еще шести БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр столицы.

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Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в регионе отразили самую массированную за последнее время атаку БПЛА. Силами ПВО было сбито несколько беспилотников. На месте начали работу оперативные службы, пострадавших нет.

Москва
Сергей Собянин
БПЛА
Украина
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