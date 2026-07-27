Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 11:40

Миграционный рейд в Подмосковье «вычислил» 101 нарушителя

В Подмосковье в ходе рейда задержали мигрантов за нарушение режима пребывания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковном Одинцово сотрудники ОМОН «Пересвет» совместно с полицией провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на строительных площадках, рынке и городских улицах, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. Силовая поддержка спецподразделения обеспечила безопасность мероприятия, в ходе которого были проверены десятки иностранных граждан.

Для снятия отпечатков пальцев и проверки по базам данных в территориальные отделы МВД доставлены уроженцы среднеазиатских и закавказских государств. По итогам рейда составлен 101 протокол об административных правонарушениях — за нарушение сроков пребывания в России и уклонение от исполнения наказаний.

Ранее сообщалось, что в поселке Репино под Петербургом полиция провела проверку хостела, где по документам было зарегистрировано более 600 иностранных граждан. Во время рейда в здании обнаружили 319 постояльцев. У одного из них выявили нарушение миграционного законодательства, а у полиции возникли вопросы к юридическому лицу, управляющему хостелом. Сейчас правоохранители проверяют возможные нарушения при постановке иностранных граждан на миграционный учет.

Регионы
Одинцово
рейды
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о еще двух жертвах новых ударов по Белгородской области
Адвокат ответила, вернутся ли деньги за сгоревший на Wildberries товар
При атаке ВСУ в Запорожье погиб начальник управления ГРЧЦ и его дети
Два слесаря отправятся в колонию из-за взрыва газа в Стерлитамаке
Прохожие поймали на одеяло выпавшего из окна четырехлетнего мальчика
Врач раскрыл, какие болезни могут скрываться за непереносимостью лактозы
Гастроэнтеролог рассказала, как распознать и лечить норовирус
Цена на нефть марки Brent обвалилась до минимума 17 июля
Названа главная ошибка при первой помощи после нападения собаки
В престижной школе для элиты нашли детей диктаторов
«Радио Судного дня» вышло в эфир на фоне ударов по Белгороду
«Важная беседа»: в Кремле оценили встречу Путина с военными моряками
«Информация появилась»: Песков о перспективе воздушного перемирия
Путин проведет международный телефонный разговор
В Кремле сделали заявление о вооружении торговых судов России
В ГД ответили, сможет ли РФ взыскать ущерб с ВСУ за действия в Донбассе
В Минздраве раскрыли число заболевших в 2025 году гепатитом россиян
«Лечится во всех регионах»: россиянам с гепатитом С дали важный совет
«Убью, суки»: отец проткнутого забором мальчика не согласен со следствием
Экс-сенатор ответила, что делать при недостатке пенсионных баллов
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.