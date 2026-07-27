Миграционный рейд в Подмосковье «вычислил» 101 нарушителя

В подмосковном Одинцово сотрудники ОМОН «Пересвет» совместно с полицией провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на строительных площадках, рынке и городских улицах, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. Силовая поддержка спецподразделения обеспечила безопасность мероприятия, в ходе которого были проверены десятки иностранных граждан.

Для снятия отпечатков пальцев и проверки по базам данных в территориальные отделы МВД доставлены уроженцы среднеазиатских и закавказских государств. По итогам рейда составлен 101 протокол об административных правонарушениях — за нарушение сроков пребывания в России и уклонение от исполнения наказаний.

Ранее сообщалось, что в поселке Репино под Петербургом полиция провела проверку хостела, где по документам было зарегистрировано более 600 иностранных граждан. Во время рейда в здании обнаружили 319 постояльцев. У одного из них выявили нарушение миграционного законодательства, а у полиции возникли вопросы к юридическому лицу, управляющему хостелом. Сейчас правоохранители проверяют возможные нарушения при постановке иностранных граждан на миграционный учет.