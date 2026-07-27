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27 июля 2026 в 12:10

Овчинский: москвичам покажут процесс производства на заводе «МонАрх»

Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
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В Москве 1 августа проведут экскурсию по роботизированному заводу модульного домостроения «МонАрх», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Владислав Овчинский. Мероприятие состоится в рамках месяца градостроительства, посвященного 70-летию Дня строителя.

Современное строительство все чаще начинается не на строительной площадке, а на высокотехнологичном производстве. Во время экскурсии участники смогут своими глазами увидеть, как роботизация, автоматизация и цифровой контроль качества меняют привычный процесс возведения зданий, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Гости смогут проследить весь путь создания будущего дома: от изготовления арматурных каркасов и бетонирования до сборки полностью готового жилого модуля с отделкой, окнами, инженерными системами и фасадом. Именно такие технологии применяются при строительстве жилых, общественных и социальных объектов, в том числе домов по программе реновации. В ходе экскурсии посетители увидят арматурный цех, процесс бетонирования и сушки конструкций, а также участок сборки, где в модули устанавливают инженерные сети, окна и двери.

Отдельный этап маршрута — производство сантехнических кабин, которые практически полностью собирают в заводских условиях. Гости также увидят процесс шумоизоляции модулей с помощью минеральной ваты. В финале экскурсии покажут готовый жилой модуль площадью до 100 квадратных метров, а специалисты расскажут, как такие конструкции перевозят на стройплощадки и собирают в единое здание.

Ранее Овчинский сообщил, что в Москве подвели итоги прошедшей половины 2026 года по внедрению технологий информационного моделирования в процедуру согласования архитектурно-градостроительных решений. За это время новые требования к цифровым информационным моделям в формате IFC успешно использовали более 40 организаций на 100 объектах.

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