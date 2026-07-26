Овчинский: более чем в 100 проектах применили новые цифровые требования

В Москве подвели итоги прошедшей половины 2026 года по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) в процедуру согласования архитектурно-градостроительных решений (АГР), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. За это время новые требования к цифровым информационным моделям в формате IFC успешно использовали более 40 организаций на 100 объектах.

За первые полгода специалисты протестировали применение цифровых информационных моделей (ЦИМ) на этапе согласования АГР и ознакомились с обратной связью от участников проекта. Застройщики и проектировщики применяли требования к моделям в формате IFC и проверили работу инструментов автоматизированной проверки. Это позволяет уже на предпроектном этапе ознакомиться с данными для оценки технико-экономических показателей, уменьшить вероятность ошибок и перейти на цифровой режим.

Мы создаем цифровую экосистему, которая делает взаимодействие города и участников строительной отрасли более удобным и понятным. Важно не просто внедрить новые технологии, а помочь проектировщикам и застройщикам без лишних сложностей перейти на современные цифровые инструменты. Уже сегодня результаты проектов показывают, что автоматизация позволяет повысить качество подготовки цифровых моделей и ускорить их рассмотрение. Следующий этап развития связан с расширением цифровых сервисов и применением искусственного интеллекта при экспертной оценке моделей, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

За шесть месяцев 2026 года обработано более 300 запросов, благодаря чему собран массив данных о частых ошибках. Большинство отказов происходит из-за отсутствия модели в заявке, неполного комплекта обязательных файлов или атрибутивных ошибок. Чтобы сократить число ошибок, проводятся семинары по работе с новыми цифровыми сервисами и разъяснением нормативных требований.

По результатам первого этапа ряд цифровых решений уже разработан и внедрен. Например, плагины для создания моделей в формате IFC и подготовки необходимых аннотаций, сервис автоматизированной проверки моделей для экспертов, инструмент предварительной проверки для проектировщиков. За счет этого специалисты могут заранее проверить соответствие модели требованиям до подачи документов. Это сокращает число повторных обращений.

Финальная цель развития цифрового трека — целиком автоматизировать входной контроль моделей в формате IFC и внедрить технологии искусственного интеллекта в экспертные визуальные проверки. Это нужно, чтобы сократить сроки рассмотрения заявок, повысить объективность оценки и сделать процедуру согласования архитектурно-градостроительных решений более удобной и эффективной.

Это особенно важно, учитывая колоссальный объем строительства в столице. Только в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.

Ранее Овчинский рассказал, что по итогам творческого конкурса «Моя Москва. Дом, в котором я живу!» наградили победителей. Финалисты показали авторские макеты и совместную инсталляцию, подготовленную в ходе мастер-классов в макетной мастерской департамента градостроительной политики Москвы.