Польше понадобилась помощь в расследовании по делу Эпштейна RMF FM: Польша запросила у Франции помощь в расследовании по делу Эпштейна

Польские правоохранители запросили содействие у французских властей в рамках связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном расследования, сообщила радиостанция RMF FM. Речь идет о деле Жан-Люка Брунеля, модельного агента и близкого партнера Эпштейна, который был обвинен в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних и найден мертвым в камере в 2022 году.

Польские прокуроры направили французам так называемый европейский следственный ордер. Цель состоит в том, чтобы получить от них записи и доказательства, собранные во французском расследовании, касающемся Брунеля и тех, кто с ним сотрудничал, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вербовщик моделей Даниэль Сиад 20 июля был найден мертвым в своем доме в Коломбо во Франции. Мужчину подозревали в тесных связях с Эпштейном. Причина смерти на данный момент неизвестна. Следствие считает, что Сиад направлял предпринимателю молодых девушек. Имя вербовщика упоминалось ровно 2090 раз в файлах Эпштейна, которые обнародовало Министерство юстиции США.

До этого экс-директора французского модельного агентства Жераля Мари Elite Model обвинили в изнасилованиях и торговле людьми. Его также подозревают в дружеских отношениях с Эпштейном. По словам бывших шести сотрудниц агентства, Мари совершал преступления в их отношении, когда они еще не достигли совершеннолетия.