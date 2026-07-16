Экс-глава модельного агентства «подпаивал» девушек, чтобы они «отключились»

Шесть бывших моделей, сотрудничавших с парижским агентством Elite Model Management, обвинили его экс-директора Жераля Мари в изнасилованиях и торговле людьми, пишет Le Monde. Отмечается, что один из самых влиятельных деятелей индустрии моды поддерживал дружеские отношения с финансистом Джеффри Эпштейном.

По словам заявительниц, преступления произошли в 1980–1990-х годах, когда некоторые из них еще не достигли совершеннолетия. Некоторые женщины не раскрывают свои имена, однако заявляют, что бывший руководитель Elite обращался с ними «как с проститутками», а также устраивал вечеринки с участием моделей и состоятельных гостей.

Кроме того, как пишет издание, Мари якобы «подпаивал» их, чтобы они «отключились», и пользовался их беспомощностью. Тем временем 76-летний Жераль Мари отвергает все обвинения.

Это не первое обвинение в адрес Мари со стороны бывших моделей Elite Model Management. С 2020 года более десяти женщин заявили о домогательствах и изнасилованиях. В июне 2026 года Кэрре Отис заявила, что Мари неоднократно насиловал ее, когда ей было 17 лет. Ее иски, а также заявления других моделей, отклоняли из-за истечения срока давности.

Ранее сообщалось, что 12-летняя школьница с Камчатки в течение нескольких лет подвергалась домогательствам и психологическому насилию со стороны собственной бабушки. Пожилая женщина регулярно показывала малолетней внучке порнографические материалы, после чего раздевала девочку и трогала в интимных местах.