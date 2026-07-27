Потенциальной наследницей денег американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна является уроженка Белоруссии Карина Шуляк, пишет The New York Times. Она была последним человеком, которому звонил Эпштейн перед смертью в 2019 году и может унаследовать до $100 млн (около 7,8 млрд рублей).

В публикации говорится, что 37-летняя женщина познакомилась с ним в 21 год. В отношении нее не заводилось дел. Эпштейн помог ей получить гражданство США через однополый брак (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Конгресс назвал брак «иллюзорным», но власти не стали оспаривать гражданство.

По словам подруги Шуляк, Эпштейн называл ее «любимицей», давал доступ к кредитной карте, они вместе путешествовали. После признания вины финансистом Шуляк назвала его «замечательным человеком», но прекратила общение, однако он продолжал оплачивать ей развлечения. Позже она посещала его ранчо и резиденцию на Виргинских островах.

В начале 2019 года Шуляк и Эпштейн выглядели как пара, большую часть времени она жила в его особняке в Нью-Йорке. В 2019 году они вместе отправились в Париж, после возвращения Эпштейна задержали.

Спустя месяц он поговорил с Шуляк по телефону, призвал ее «быть сильной», а на следующее утро был найден мертвым в камере. Незадолго до смерти Эпштейн внес правки в завещание, оставив Шуляк большую часть состояния в $600 млн, включая бриллиантовое кольцо «в преддверии брака».

Ранее бывшая помощница финансиста Джеффри Эпштейна Роза Жиль рассказала, что пыталась заразиться венерическим заболеванием, чтобы таким образом избавиться от него. По словам девушки, насилие со стороны Эпштейна продолжалось годами — сначала в его резиденции во Флориде, затем в Нью-Йорке.