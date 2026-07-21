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21 июля 2026 в 21:15

Жертва Эпштейна пыталась заразиться ЗППП, чтобы избавиться от него

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Бывшая помощница финансиста Джеффри Эпштейна Роза Жиль рассказала, что пыталась заразиться венерическим заболеванием, чтобы таким образом избавиться от него, сообщает издание TMZ. По словам девушки, насилие со стороны Эпштейна продолжалось годами — сначала в его резиденции во Флориде, затем в Нью-Йорке.

В интервью Жиль пояснила, что пришла к Эпштейну за работой после неудач в модельном бизнесе. На собеседовании он велел сделать ему массаж ног и показать грудь, после чего начал прикасаться к ней и мастурбировать. Она тогда заметила на его ноге электронный браслет — в тот период против финансиста уже велось разбирательство по делу о принуждении к проституции.

Ранее жертва Эпштейна из России по имени Анна (имя изменено) рассказала, что он маниакально следил за внешностью своих «ассистенток» и заставлял их делать ненужные, уродующие операции. Саму россиянку он принудил к удалению татуировки с живота, которая ему не понравилась. По словам женщины, финансист вызвал врача, чтобы тот свел рисунок с кожи.

США
Джеффри Эпштейн
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Жертва Эпштейна пыталась заразиться ЗППП, чтобы избавиться от него
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