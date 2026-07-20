«Пытаюсь смириться»: россиянка поделилась жуткими подробностями об Эпштейне

Жертва американского финансиста Джеффри Эпштейна из России по имени Анна (имя изменено) рассказала в эфире BBC, что он маниакально следил за внешностью своих «ассистенток» и заставлял их делать ненужные, уродующие операции. Саму россиянку он принудил к удалению татуировки с живота, которая ему не понравилась. По словам женщины, финансист вызвал врача, чтобы тот свел рисунок с кожи.

Анна рассказала, что познакомилась с Эпштейном в середине 2000-х годов в Париже через модельного агента. Сначала финансист расспрашивал о ее мечтах и утверждал, что не испытывает к ней сексуального влечения. В 2008 году, как утверждает женщина, Эпштейн впервые ее изнасиловал. Позднее он заявил, что ее модельная карьера не сложится, и предложил стать его «ассистенткой».

По словам Анны, она должна была круглосуточно оставаться на связи, не могла выходить из дома на Манхэттене без разрешения, а также не получала зарплату и не имела даже медицинской страховки. Она добавила, что Эпштейн контролировал звонки и контакты всех своих «помощниц», собирал их обнаженные фотографии для шантажа и намеренно настраивал друг против друга.

Я до сих пор пытаюсь смириться с тем, что подвергалась насилию в течение многих лет, — резюмировала Анна.

Ранее шесть бывших моделей, сотрудничавших с парижским агентством Elite Model Management, обвинили его экс-директора Жераля Мари в изнасилованиях и торговле людьми. Один из самых влиятельных деятелей индустрии моды поддерживал дружеские отношения с Эпштейном.