Венеролог рассказал, какие болезни чаще всего передаются половым путем Венеролог Евстафьев: сифилис чаще других болезней передается половым путем

Среди наиболее частых болезней, передающихся половым путем, встречаются сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз, рассказал НТА-Приволжье главный врач Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера Василий Евстафьев. Он отметил, что такие заболевания характеризуются отсутствием симптомов на ранних стадиях.

Самостоятельное лечение недопустимо: оно может привести к хроническому течению болезни или значительному ухудшению состояния пациента, — рассказал Евстафьев.

Венеролог подчеркнул, что заражение возможно не только при сексуальном контакте, но и другими путями: контактно-бытовым, внутриутробным, парентеральным, через слюну и грудное молоко. По его словам, всего известно 31 заболевание, которое может передаваться половым путем.

Ранее врач-инфекционист Наталья Турская рассказала, что экстракты ромашки и календулы не оказывают губительного воздействия на хламидии. По ее словам, они способны лишь незначительно снизить воспалительный процесс или устранить ощущение дискомфорта.