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04 августа 2026 в 16:38

Уролог ответил, о чем говорит частое мочеиспускание

Уролог Странадко: частое мочеиспускание может говорить о цистите

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Частое мочеиспускание может говорить о цистите, уретрите и других инфекциях мочевыводящих путей, предупредил кандидат медицинских наук врач — уролог-онколог Михаил Странадко. В разговоре с «Чемпионатом» он подчеркнул, что взрослый человек при обычном питьевом режиме посещает уборную около четырех-восьми раз в сутки. Более частые позывы могут свидетельствовать о сахарном диабете, гиперактивном мочевом пузыре, проблемах с предстательной железой и камнях в почках или мочевом пузыре.

В любом случае нарушения обычного режима, учащение и появление дискомфорта при мочеиспускании — это повод обратиться к специалисту, который может назначить профильное обследование. Чем быстрее выявить проблему, тем больше шансов на ее успешное решение, — пояснил уролог.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил: злоупотребление семечками с кожурой может привести к гастриту или синдрому раздраженного кишечника. Однако врач развеял миф, что этот неочищенный продукт способен вызвать воспаление аппендикса.

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