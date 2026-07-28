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28 июля 2026 в 12:59

Хирург назвал неочевидную опасность употребления семечек с кожурой

Хирург Умнов: злоупотребление семечками с кожурой чревато развитием гастрита

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Злоупотребление семечками с кожурой чревато развитием гастрита или синдрома раздраженног кишечника, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» хирург Александр Умнов. При этом врач опроверг миф, что этот неочищенный продукт может вызвать воспаление аппендикса.

Если проглатывать [кожуру] в больших количествах, она может механически раздражать слизистую желудка и кишечника — вызывать дискомфорт, а при систематическом подходе способствовать развитию проблем вроде гастрита или синдрома раздраженного кишечника. Основной риск тут именно в механическом воздействии на ЖКТ. Особенно опасно, если у человека уже есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, стоит быть особенно осторожным с семечками в принципе, — отметил Умнов.

Он добавил, что на кожуре часто оседают грязь, пыль или остатки средств, которыми обрабатывали растения. Когда человек проглатывает такую жесткую и загрязненную шелуху, он рискует столкнуться с дисбактериозом и другими кишечными расстройствами.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что черешню нежелательно есть людям с заболеваниями ЖКТ, а также обострениями хронических болезней. В частности, эту ягоду лучше исключить пациентам с дисбиозом и нарушениями в работе желудка и кишечника. Дело в том, что продукт содержит фруктовые кислоты.

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