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28 июля 2026 в 13:21

Дерматолог ответила, какую одежду лучше выбирать летом

Дерматолог Русак: летом нужно носить одежду с высокой воздухопроницаемостью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летом нужно носить одежду с высокой воздухопроницаемостью, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» дерматолог Марина Русак. Она отметила, что тесная одежда и материалы с низкой проводимостью воздуха мешают поту испаряться.

Особенно чувствительны люди с атопическим дерматитом и аллергическими заболеваниями кожи. В жару важны не только состав материала, но и свободный крой, качество пошива и индивидуальная реакция организма, — рассказала Русак.

Дерматолог подчеркнула, что синтетические топы, тесные джинсы и легинсы создают парниковый эффект: поры закупориваются, бактерии размножаются — появляются высыпания и фолликулит. Она посоветовала выбирать свободные вещи из хлопка, льна, натурального шелка или качественной вискозы.

Ранее дерматолог Александра Пашкова рассказала, что средства с церамидами помогут восстановить кожу после загара. Она отметила, что из-за солнца в коже начинаются воспалительные процессы.

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